Les riverains de la prison des Baumettes dénoncent des coupures de réseau téléphonique à cause de brouilleurs

Pour les riverains de la prison des Baumettes (9e arrondissement de Marseille), c'est une galère sans nom depuis le mois de décembre : l'administration pénitentiaire a fait installer des brouilleurs au sein de l'établissement pour éviter que les détenus ne téléphonent à l'extérieur. Des appareils si efficaces qu'ils empêchent aussi les voisins de téléphoner !

Tous les opérateurs sont concernés

Quand les appareils mobiles ne fonctionnent pas avec le Wi-fi, impossible ou presque de trouver du réseau, quel que soit l'opérateur. Aurélie sort ses poubelles devant son portail et elle résume : "On a du réseau une fois sur dix, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'urgence !".

Idem si on tente de passer un appel dans le jardin d'Élianne Gastaud, du "collectif des voisins des Baumettes" : le téléphone n'affiche aucun réseau, et le numéro composé n'aboutit pas : "C'est plus qu'agaçant, c'est handicapant. Il y a dans le quartier un chirurgien et un infirmier qui sont coupés de leur patients".

Un vrai préjudice pour les riverains

Pascale, elle, loue des chambres dans son logement sur airbnb, et elle perd des clients : "Si on ne peut pas me joindre sur mon portable, on ne réserve pas." Quant à Paulette qui travaille dans un Ehpad, il lui arrive régulièrement de ne pas pouvoir répondre aux appels de son employeur.

Et quand on croit tenir le bon bout, que l'on peut enfin passer un appel, les ennuis continuent, explique Yves : "La communication coupe souvent après une minute. On tente de rappeler, mais on est obligé de se déplacer pour retrouver du réseau. Le pire c'est qu'on entend dire qu'à l'intérieur, les détenus parviennent malgré tout à téléphoner !"

Devant cette situation les habitants se retranchent dans leur domicile pour passer des appels à l'aide de la connexion Wi-fi, mais là encore, des soucis de réseaux seraient apparus ces dernières semaines. "Ma mère a 85 ans, elle n'a plus internet dans sa chambre, elle se retrouve isolée" déplore Pascale, sans que l'on puisse affirmer que ce défaut de connexion soit imputable aux brouilleurs de la prison.

Les brouilleurs, une mauvaise solution ?

Une situation dont s'est emparé le député du secteur, Lionel Royer-Perreaut, qui a interpellé le ministre de la Justice sur cette question mardi à l'Assemblée : "C'est un appel au secours adressé au gouvernement et aux élus locaux" selon lui.

Éric Dupond-Moretti, le Garde des Sceaux, assure que la puissance des brouilleurs sera réduite pour permettre aux riverains de passer des appels téléphoniques.

Yves, lui, rappelle que les téléphones portables sont de toute façon interdits à l'intérieur des cellules : "Ils feraient mieux de renforcer les fouilles pour faire respecter la loi".