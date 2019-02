Plus de violences sexuelles et de morts sur les routes dans la Manche en 2018

La préfecture de la Manche a dressé le bilan de la sécurité pour l'année 2018 dans le département. La Manche reste un département relativement épargné par les violences mais on constate une augmentation des violences sexuelles et du nombre de morts sur la route.

Avec 2 837 atteintes volontaires à l'intégrité physique constaté en 2018 (+1.8% par rapport à 2017), la Manche est l'un des départements les moins touchés de l'hexagone. Il se classe 81e sur 96 départements en nombre de faits constatés pour 1 000 habitants. une stabilité ternie par une augmentation inquiétante des violences sexuelles de 9,5% (427 en 2018 pour 390 en 2017). Cette augmentation confirme une tendance déjà constatée l'an dernier (+40% entre 2016 et 2017).

Probablement que les victimes, qui sont à 90% des femmes, ont aujourd'hui plus de facilités à déposer plainte - Jean-Marc Sabathé, Préfet de la Manche

Autre augmentation, celle des violences intra-familiales, +6% (1153 faits renseignés en 2018). Une tendance qui là encore se confirme ces dernières années (+41% entre 2016 et 2018). Dans ce cas également la préfecture avance l'explication d'une libération de la parole, d'un meilleur travail de prévention et d'une amélioration de la prise en charge des victimes.

Les atteintes aux biens toujours minimes

Les atteintes aux bien sont en recul dans la Manche. -3,4%. Une diminution qui conforte le département dans sa position d'endroit "sûr" par rapport au reste du territoire. Il est le 3e département où il y a le moins d'atteintes aux bien constatées pour 1 000 habitants. En revanche une tendance interroge, celle de l'augmentation des cambriolages des résidences principales (+22%) couplée à la baisse (-25%) de ceux dans les résidences secondaires. "Les gens laissent beaucoup moins de bien matériels qu'avant dans leur maison secondaire. Les cambrioleurs le savent" explique le Préfet de la Manche Jean-Marc Sabathé.

La crise des "gilets jaune" pour expliquer l'augmentation des morts sur les routes

Le vrai point noir de ce bilan pour l'année 2018 se situe du côté de la sécurité routière. Toutes les catégories (corporels, blessés) sont en augmentation dont celui du nombre de tués. 35 morts sur les routes en 2018 contre 32 en 2017. "On était partie sur une bonne base explique le préfet de la Manche mais entre le 1er novembre et la fin de l'année on a pris le bouillon. Pendant que les forces de police et de gendarmerie ont dû encadrer les manifestations, ils n'ont pas pu faire de la sécurité routière". La dégradation des radars aurait également fortement contribué à cette augmentation selon la préfecture.

Il ne faut pas se voiler la face il y a un lien avec la crise des "gilets jaunes"- Jean-Marc Sabathé, Préfet de la Manche

Pour 2019 les autorités espèrent donc faire repartir la mortalité routière à la baisse notamment grâce à l'abaissement de la vitesse à 80 Km/h. Les pompiers constatent que depuis sa mise en place les accidents occasionnent des blessures moins graves.