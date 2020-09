"Plus jamais ça" : 300 personnes réunies à Besançon pour la marche blanche en hommage à Houcine Hakkar

Des pancartes avec écrit "A tout jamais dans nos coeurs", "on t'oublie pas", des tee shirt avec ce nom Houcine et un petit coeur dessiné juste en dessous. L'émotion était vive ce dimanche dans le quartier de Planoise à Besançon pour la marche blanche organisée en hommage à Houcine Hakkar. Ce jeune de 22 ans a été tué par balles le 8 mars dernier : il conduisait quand des tireurs l'ont pris en chasse et l'ont froidement abattu en plein centre-ville. Son passager a aussi été blessé.

A l'appel de sa famille, 300 personnes ont donc marché ce dimanche après-midi pendant plus d'une heure, depuis le supermarché Norma jusqu'à la médiathèque Nelson Mandela pour saluer sa mémoire.

Des tee-shirts floqués à la mémoire de Houcine © Radio France - Alia Doukali

Ce jour-là, notre vie a basculé à jamais

Une marche marquée par des instants très poignants, avec ces larmes, les larmes de la maman d'Houcine quand elle voit la photo de son fils. Plus de six mois sont passés, le chagrin lui est immense, et l'une de ses sœurs s'effondre à la fin de la marche. "C'était mon petit frère, avec qui j'ai grandi. Je n'oublierai jamais ce jour-là, le jour de l'annonce de ton décès, ce jour-là, notre vie a basculé à jamais. Si j'avais su, je ne t'aurai pas laissé partir", dit-elle, très émue. Houcine, c'est une victime collatérale du trafic de stupéfiants, confient ceux qui le connaissaient. Sa cousine, Anna est toujours sous le choc, elle n'arrive pas à réaliser que son cousin est mort.

Le témoignage d'Anna, la cousine d'Houcine Hakkar Copier

Des amis, des anonymes sont venus rendre hommage à son cousin, et ça réchauffe un tout petit peu le cœur d'Anna. "Ça nous a fait un petit peu de bien, mais ça apaisera pas la peine en elle-même."

Respectons-nous !

Cette marche, c'est aussi un geste fort pour dire "plus jamais ça". Avant la minute de silence, un habitant prend la parole. "Il ne suffit pas de faire cette marche là. Respectons notre quartier qui est si beau. Respectons-nous, et ça commence par les tous petits aux plus grands et aidons les familles."

La famille de Houcine attend la réouverture des frontières algériennes, fermées à cause du coronavirus. Le jeune homme a été enterré là-bas et ses proches veulent se recueillir sur sa tombe.

Une minute de silence a été observée en fin de cortège © Radio France - Alia Doukali

L'enquête ouverte pour assassinat se poursuit

Côté justice, l'enquête est en cours : c'est le passager du jeune homme qui était visiblement la cible des tireurs, sous fond de trafic de stupéfiants. Depuis novembre 2019, des coups de feu secouent le quartier. Des coups de feu qui en plus de la mort du jeune homme, ont fait une douzaine de blessés par balles, âgés de 14 à 31 ans.