"Plus jamais ça" : une marche blanche en hommage à Dren poignardé à Nancy, rassemble 300 personnes

"Justice pour Dren", "Plus jamais ça", peut-on lire sur les banderoles tenues en tête de cortège par les proches de Dren dans les rues de Nancy. Dans un silence lourd et pesant cette marche blanche ce samedi 2 septembre 2023 partie de la place Saint-Epvre, a rassemblé environ 300 personnes selon la police, habillées en blanc, certaines une rose blanche à la main.

Léo est son cousin le plus proche et a participé à l'organisation de cette marche, "Dren est parti trop tôt", commence-t-il. "Il est parti d'une manière barbare. On ne comprend pas, c'est une injustice totale. On veut rendre hommage à notre petit frère". Il décrit un jeune homme aimé de tout le monde, et jovial "il donnait le sourire aux gens". Léo espère maintenant "que la justice fera son travail, tout est encore flou on ne sait rien sur ce qu'il s'est passé".

Dans le cortège, des anonymes, des proches, des connaissances. "C'est important pour moi de venir parce que c'est un jeune que j'ai connu au foot en tant qu'entraineur. Et je suis peiné de voir autant de déferlement de violence. Quelque soit la raison, ça ne mérite pas le geste porté à son encontre. C'est une immense tristesse aujourd'hui". Manu rajoute : "c'était quelqu'un de gentil, souriant, agréable, il avait toujours une petite blague".

L'un de ses meilleurs amis tenait pendant la marche blanche, un cadre avec des photos de Dren. © Radio France - Tristan Barraux

Le père de la victime, Ardijan ne cache pas son émotion face au monde venu en soutien. "Je suis très ému qu'autant de personnes soient venues, pour qu'il n'y ait plus jamais ça ni à Nancy, ni nul part dans le monde". Il explique suivre l'enquête de près avec deux avocats "on veut la vérité sur ce qu'il s'est passé avec notre enfant." Quant aux agresseurs "il faut qu'ils soient punis comme il le mérite pour ce qu'ils ont fait."

Des fleurs ont été déposées rue Jean Prouvé, et un livre d'or ouvert, près des lieux du drame. © Radio France - Tristan Barraux

La marche s'est terminée sur les lieux du drame, près de la discothèque "Le Chat Noir", là où Dren, 20 ans, a été passé à tabac à coups de couteau et de poing dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Des fleurs y ont été déposées, un livre d'or ouvert. Toujours dans le silence, de nombreuses personnes y ont écrit un mot.

Le maire de Nancy Mathieu Klein et la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle Chaynesse Khirouni les attendaient, au chevet des proches endeuillés. Le corps de la victime sera inhumé au Kosovo dans les prochains jours, selon ses proches.