"Plus jamais de feu d'artifice", annonce le maire de Maury après un grave accident le 14 juillet

Le maire de Maury annonce ce lundi que sa commune "n'organisera plus jamais de feu d'artifice", après l'accident survenu sur sa commune le soir du 14 juillet. Comme à Cholet, une fusée n'a pas décollé comme prévu : elle est retombée sur le public et a explosé à proximité d'une fillette de 5 ans qui se trouvait à environ 70 mètres du pas de tir. Brulée au troisième degré au bras et au ventre, l'enfant a été hospitalisée.

Originaire de Saint-Paul-de-Fenouillet, la famille a déposé une plainte ce dimanche auprès de la gendarmerie. L'enquête devra faire toute la lumière sur les circonstances de l'accident. "C'est incompréhensible !", se désole Charles Chivilo, le maire de Maury, "pour que la fusée arrive sur le public, il a fallu qu'elle traverse un filet de tennis, puis un rideau de platanes. Surréaliste !".

Sous le choc, le maire dit "ne plus penser qu'à la victime" et au "traumatisme" qu'elle a subi alors qu'elle participait "à un événement festif et convivial". "Révolté" par l'événement, Charles Chivilo indique que sa commune n'organisera plus jamais de feu d'artifice, "par respect pour la petite".