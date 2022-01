Plusieurs accidents à cause de la neige partout en Creuse

Il neige à gros flocons ce vendredi 7 janvier. Les routes creusoises sont donc glissantes et les pompiers sont mobilisés sur plusieurs accidents. Il n'y a pas de blessés graves, seulement des dégâts matériels.

Vers 10h, les pompiers étaient en intervention à Bourganeuf, vers le Grand-Bourg, et à deux endroits à Guéret. Une voiture est également dans le fossé du côté de la forêt de Chabrières. Au Grand-Bourg, il s'agit d'une sortie de route au lieu-dit La Folie ; la conductrice est indemne et la voiture a été retirée d'après les gendarmes.

Accident entre deux poids lourds sur la N145

Deux poids lourds se sont percutés sur la nationale 145 au niveau de l'échangeur de Saint-Vaury, selon les gendarmes. Ils sont toujours sur place vers 10h30. La circulation est coupée de Bellac vers Montluçon (sens ouest-est), il y a une déviation par la bretelle de sortie de l’échangeur 50 : elle vous fait reprendre la N145 par la bretelle d'insertion de ce même échangeur.

Plus on va dans le sud creusois, plus il y a de neige. Les saleuses sont de sortie notamment à Guéret, Bourganeuf et Aubusson. La neige devrait se transformer en pluie cet après-midi dans une bonne partie de la Creuse.