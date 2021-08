Plusieurs accidents de conducteurs alcoolisés le week-end du 15 août dans les Deux-Sèvres

Plusieurs infractions constatées sur les routes des Deux-Sèvres à l'occasion du chassé-croisé du 15 août. Des infractions liées à l'alcool au volant. A Saint-Gelais, un conducteur ayant bu a effectué un tout-droit dans un virage et heurté un muret avant de s'immobiliser contre un poteau téléphonique.

A Saint-Maixent-l'Ecole, un automobiliste alcoolisé a grillé un feu rouge et percuté un autre usager de la route. A Massais, un autre conducteur qui avait bu, est rentré dans une voiture et a pris la fuite avant d'être retrouvé dans un état comateux un peu plus loin à Bouillé-Saint-Paul.

Enfin, à Aiffres, un automobiliste alcoolisé là-aussi, a fait une sortie de route et effectué plusieurs tonneaux avant de finir sa route dans un champ.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La préfecture des Deux-Sèvres appelle également à la plus grande prudence sur les routes via des messages sur les réseaux sociaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix