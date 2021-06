Plusieurs accidents de la circulation ce mardi matin en Mayenne

Une collision entre trois voitures à Changé route d'Ernée a fait 3 blessés légers et provoqué de gros bouchons. Une maman et son enfant de 2 ans ont été également blessés à Saint-Loup-du-Gast, leur voiture a fait plusieurs tonneaux.

Il était 8 heures ce mardi 22 juin quand une collision en chaine s'est produite à Changé sur la route d'Ernée tout près de la ZA des Dahinières. 3 personnes ont été légèrement blessées. Cette route est très empruntée le matin alors l'accident a provoqué de gros bouchons pendant une bonne heure. Une dizaine de pompiers est intervenue.

Grosse frayeur pour une maman et son bébé de 2 ans ce matin à Saint-Loup-du-Gast. La conductrice a fait une sortie de route, le véhicule a fait plusieurs tonneaux. Heureusement elle et son bébé ont été légèrement blessés et transportés sur le centre hospitalier de Mayenne.