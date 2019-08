Plusieurs accidents de la route dans le Gard pendant le week-end du 15 août

Gard, France

Bison Futé avait vu rouge et il avait raison. La circulation a été chargée ce samedi 17 juillet pour le traditionnel chassé-croisé du 15 août dans le sens des départs dans l'arc Méditerranéen et notamment dans le Gard. Sur l'autoroute il y a eu au moins deux accidents: dont un premier carambolage sur l'autoroute A9 entre quatre voitures à 9h du matin suivi d'un accident entre un camion et une voiture une demie heure plus tard sur l'autoroute A54. Heureusement dans les deux cas les dégâts ne sont que matériels.

Dans le secteur de Vergèze, il y a eu jusqu'à 18 km de bouchons à midi. Un véhicule a pris feu au bord de l'autoroute vers 10h45. Les flammes se sont propagées à la végétation, mais grâce à l'action des sapeurs-pompiers, l'incendie n'a détruit que 200 mètres carrés de broussailles.

Des accidents aussi sur les routes secondaires

Les difficultés de circulation ne se sont pas limitées aux autoroutes. Les accidents les plus graves se sont survenus sur la nationale 106 et une départementale. Vers 11h, un carambolage entre trois voitures a fait six blessés légers à hauteur de Salles-du-Gardon sur la nationale 106. Il a fallu pas moins de quatre ambulances pour évacuer tous les blessés à l'hôpital d'Alès.

Vers 18h cette fois, un choc frontal entre deux voitures a fait six blessés légers dont un enfant de cinq ans à Comps sur la route de Beaucaire (D986). La route a été coupée. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes se sont rendus sur place. Cinq ambulances ont été nécessaires pour transporter les blessés à l'hôpital.

En Lozère, un motard s'est blessé à la jambe en heurtant une voiture sur la nationale 106. Il circulait dans un rond-point au Nord de Florac.

Cinq permis de conduire retirés au Grau-du-Roi

Les gendarmes ont effectué des contrôles routiers dans le secteur du Grau-du-Roi. 59 infractions au code de la route ont été enregistrés. 48 automobilistes étaient en excès de vitesse, trois conduisaient 40 km/h au dessus de la vitesse autorisée, deux sous stupéfiants. Quatre personnes ont été contrôlées alors qu'elles utilisaient leurs téléphones portables au volant. Au total cinq permis de conduire ont été retirés.