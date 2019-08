Plusieurs accidents graves sur les routes du Tarn, de l'Aude et de l'Aveyron

Plusieurs accidents graves se sont produits en Aveyron, dans le Tarn et dans l'Aude alors que la journée est classée noire dans le sens des départs. Précisions.

Occitanie, France

Les accidents se multiplient sur les routes de l'ex Midi-Pyrénées alors que cette journée de samedi est classée noire dans le sens des départs.

Deux accidents graves en Aveyron

En Aveyron, un peu avant 7h ce samedi, un minibus a fait des tonneaux pour une raison inconnue sur l'A75, au niveau de l'Hospitalet-du-Larzac. Les passagers de 39, 14 et 9 ans, tous membres d'une même famille, ont été gravement blessés et transportés à Montpellier.

La veille, le vendredi 2 août, un jeune homme de 18 ans a fait une sortie de route alors qu'il était seul en voiture, au niveau de Flavin. Il est hospitalisé, lui aussi dans un état grave, à Toulouse.

Un appel à témoins

Pour cet accident, qui s'est produit sur une ligne droite dans le sens Flavin/ Pont de Salars, la gendarmerie de Baraqueville lance un appel à témoins. Les gendarmes précisent que "suite à une manœuvre de dépassement de deux véhicules le précédant, le conducteur a perdu le contrôle de son automobile et percute un arbre côté droit de la chaussée. Des premiers éléments de l’enquête, il semble que le conducteur du véhicule intercalé (Volkswagen type Golf couleur gris clair) a procédé également à un dépassement au moment où la victime était à sa hauteur et a poursuivi sa route en accélérant, ne pouvant ignorer les incidences de sa manœuvre."

Toute personne ayant été témoin de la scène ou pouvant apporter des éléments permettant un éclairage sur les circonstances de ce drame peut appeler le 05.65.69.79.95 ou composer le 17.

Quatre enfants blessés dans le Tarn

Ce vendredi, un peu avant 23h, un autre accident s'est produit dans le Tarn, sur la commune de Blan.

Une femme de 35 ans conduisait une voiture dans laquelle se trouvait quatre enfants de 8, 10, 14 et 16 ans quand elle a percuté un arbre et fait des tonneaux. Tous les cinq ont été secourus par une vingtaine de pompiers et étaient en urgence absolue. Les mineurs ont été évacués à l'hôpital de Purpan, dont un par hélicoptère.

Un accident et des bouchons sur l'A61, dans l'Aude

Enfin, un accrochage s'est produit sur l'A61 au niveau de Lézignan-Corbières, dans l'Aude. Par conséquent, vous mettez 3h15 pour aller de Toulouse à Narbonne, contre 1h20 normalement.

Il est conseillé de sortir à l'échangeur 24 de Carcassonne et de reprendre l'autoroute au niveau de Narbonne sud. Il vaut même peut-être mieux passer par la route de Saint-Pons-de-Thomières et Béziers pour éviter les difficultés.