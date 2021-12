Plusieurs accidents de la route sur l'A8 ont eu lieu ce lundi

Le standard du Service d'Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes n'a pas arrêté de sonner ce lundi. La raison : de multiples accidents de la route sur l'A8. Le premier a eu lieu ce matin, au péage Saint-Isidore. Deux voitures se sont percutées. L'une d'elles est même tombée en contrebas. La circulation n'a malgré tout pas été trop perturbée et il n'y a pas eu de blessés graves.

Quelques heures plus tard, c'est un autre véhicule qui seul se retournait et finissait sa course sur le toit dans un tunnel autoroutier à hauteur de Nice-Nord. Là aussi dans le sens Italie-Aix-en-Provence et là aussi, sans occasionner de graves blessures. En revanche, le trafic a été très fortement impacté. Les voies de circulation ont même un temps étaient coupées.

Enfin, plus tard dans l'après-midi et toujours dans le même sens, les sapeurs-pompiers azuréens étaient appelés sur un nouveau problème. Un nouvel accident obligeant les services d'Escota à neutraliser deux voies de circulation et à évacuer une nouvelle fois un blessé léger.