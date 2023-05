Plusieurs accidents de voiture en quelques heures sur les routes Gardoises

Une nuit à haut risque, sur les routes gardoises, entre dimanche et ce lundi 15 mai. Les pompiers sont intervenus vers 22h hier soir à La Grand-Combe. Une voiture a percuté un mur, avec trois jeunes de 25 ans à bord. Deux d'entre eux, gravement blessés, ont été transporté vers le CHU d'Alès.

Le troisième était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Il est revenu à lui après 30 minutes de massage cardiaque. La victime a ensuite été évacuée vers le CHU de Nîmes. 14 sapeurs-pompiers étaient sur place. La circulation a été rétablie vers minuit.

Une voiture sur le toit à Collorgues

Un peu plus tôt, avant 20h, à Collorgues, une voiture s'est retrouvée sur le toit. L'accident n'a pas impliqué d'autres véhicules. La conductrice, une femme de 40 ans, a été gravement blessée. Le passager, un jeune garçon de 11 ans est plus légèrement touché. Douze sapeurs pompiers, ainsi qu'une infirmière et le SAMU Nîmois étaient sur place.