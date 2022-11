Plusieurs accidents et d'importants bouchons pour accéder à la métropole lilloise ce lundi matin

Il faut s'armer de patience, ce lundi matin, une fois de plus pour accéder à la métropole lilloise par la route. Plusieurs accident créent d'importantes difficultés.

A 8h30, on comptait jusqu'à 2h de temps de parcours supplémentaire entre Dourges et Seclin sur l'autoroute A1 en raison d'un accident qui s'est produit juste avant l'aire de Phalempin entre un poids lourd et une voiture. Les secours sont sur place et deux des trois voies de circulation sont neutralisées. Les difficultés sont signalées jusque sur l'A21 au niveau de Noyelles-sous-Lens.

Accident sur l'A22

Sur l'autoroute A22, à Villeneuve d'Ascq, juste après la courbe de Babylone en direction de Gand, ce sont deux voitures qui se sont percutées, l'une des deux finissant en équilibre sur le capot de la seconde. Un choc qui crée d'importants bouchons dans le secteur et dans les deux sens, paralysant la N227 dans toute la traversée de Villeneuve d'Ascq, la N356 en direction de Roubaix/Tourcoing, la M6D dans le secteur de Hem.