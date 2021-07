Plusieurs accidents graves de la route dans la nuit de vendredi à samedi dans le Pas-de-Calais

Plusieurs accidents grave de la route hier soir dans le Pas-de-Calais.

A Sains en Gohelle près de Lens une voiture et un scooter sont rentrés en collision vers 21 heures. Sur le scooter, un jeune homme de 13 ans et une jeune femme de 14 ans ont été transporté dans un état grave à l’hôpital de Lens. Le conducteur de la voiture et son passager sont sortis indemnes mais choqués.

A Boulogne-sur-Mer un cycliste de 25 ans été renversé par une voiture vers 23 heures. Il a également été transporté dans un état grave à l’hôpital de Lens. Le conducteur de la voiture a lui été pris en charge par la police.

Enfin, vers 3 heures, un homme de 30 ans a été éjectée de son véhicule après avoir percuté seule le fossé à Senlecques dans le Boulonnais. Elle a été transportée par hélicoptère, dans un état grave, au CHU de Lille.