Plusieurs accidents pendant des averses de grêle sur les autoroutes vendéennes

Plusieurs averses de grêle ont touché le quart Nord-Est de la Vendée ce mercredi en début d'après-midi, jusqu'à La Roche-sur-Yon. Vinci Autoroute a signalé plusieurs accidents sur les axes A83 et A87 suite à ces intempéries, qui ont laissé la chaussée glissante.

Vendée, France

Plusieurs accidents se sont produits en début d'après-midi ce mercredi sur les deux autoroutes vendéennes, l'A83 et l'A87, au nord-est de La Roche-sur-Yon, pendant des averses de grêle sur le département. Elles ont rendu la chaussée particulièrement glissante.

14h50 : Sur l'Autoroute A87, entre les sorties 29 Les Herbiers et 33 La Roche sur Yon Ouest, averses de grêle sporadiques, Soyez prudents et adaptez votre vitesse aux mauvaises conditions de circulation ! #A87#InfoTrafic#A87#ConseilSecurite — Autoroute A87 (@A87Trafic) April 3, 2019

Le 3 avril sur l autoroute au niveau de la ferriere en #Vendéepic.twitter.com/b8XHEalnkf — Julien Guillon (@Guillon12849252) April 3, 2019

Un accrochage entre six véhicules fait fermer brièvement l'A83 dans un sens

Sur l'A83, en direction de Niort et un peu avant Bournezeau, un accrochage impliquant un camping-car et cinq voitures a nécessité l'intervention des pompiers et du SAMU en début d'après-midi. Deux personnes ont été légèrement blessées.

L'autoroute a été fermée plusieurs minutes dans le sens Nantes-Niort avant de rouvrir vers 15h30. Un autre accident a concerné l'A87 en direction d'Angers, après la bifurcation avec l'A83.