Plusieurs arrestations après des vols de gasoil dans le Sud de l'Indre-et-Loire

C'est un produit assez cher et facile à dérober : le carburant est régulièrement la cible de voleurs. Les gendarmes de Loches ont récemment arrêté une équipe qui venait de voler plusieurs centaines de litres de gasoil sur un parking. Un homme comparaîtra le mois prochain.

Indre-et-Loire, France

La nuit du 26 septembre, sur un parking de Loches, les gendarmes repèrent 4 personnes qui s'enfuient à leur approche. Dans la camionnette qu'ils abandonnent sur place, un tuyau qui sert à siphonner les réservoirs et surtout 11 gros bidons qui contiennent, au total, 215 litres de gasoil. Quelques jours plus tard, l'enquête permet d'arrêter 3 hommes, dans le Lochois : le principal mis en cause comparaîtra devant la justice le mois prochain.

Un scénario presque identique a eu lieu en juillet, à quelques kilomètres au sud, à Pérusson, avec l'arrestation d'un homme en flagrant délit, puis l'interpellation de plusieurs complices quelques jours plus tard.

Les bus, cibles privilégiés des voleurs de carburant

A Pérusson, comme à Loches, les voleurs s'en étaient pris à des bus garés sur des parkings. Un réservoir d'autobus contient autour de 250 litres de carburant : il suffit donc de forcer un réservoir pour trouver, d'un seul coup, un butin de plus de 300 euros, facile à dérober et facile à écouler.