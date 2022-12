Plusieurs automobilistes et cyclistes blessés dans des accidents à cause du verglas dans la Manche

Prudence sur les routes manchoises. Le verglas a joué des tours à plusieurs automobilistes et cyclistes, entre ce vendredi soir et ce samedi matin. A Fermanville, un groupe de huit cyclistes a glissé et est tombé sur la chaussée. Quatre d'entre eux, légèrement blessés, ont dû être transportés à l'hôpital de Cherbourg, trois femmes de 35, 47 et 48 ans, et un homme de 41 ans.

Vigilance jaune verglas encore cette nuit

Les pompiers de la Manche sont également intervenus à cinq reprises depuis vendredi soir, pour secourir des automobilistes. Six personnes ont dû être hospitalisées, après des accidents à Montpinchon, Muneville-le-Bingard, Cherbourg, Tollevast et Quettehou. En revanche, on ne sait pas si tous ces accidents sont liés au verglas.

Un épisode verglaçant qui n'est, en tous cas, pas fini, puisque Météo France place une nouvelle fois la Manche en vigilance jaune neige-verglas la nuit prochaine, entre samedi et dimanche. Le mercure risque même de descendre en-dessous de 0° dans le sud du département.

La Manche est placée en vigilance jaune neige-verglas pour la soirée de ce samedi 10 décembre. - Météo France