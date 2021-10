Plusieurs avocats réclament la remise en liberté de leurs clients dans l'affaire de viols à Mazan

L'avocat orangeois Émile-Henri Biscarrat, qui défend l'un des hommes recrutés par un retraité qui soumettait sexuellement sa femme, droguée, à des inconnus, estime qu'il y a une confusion entre la justice et la morale dans cette affaire.

Plusieurs avocats réclament des remises en liberté dans l'affaire de violences sexuelles à Mazan. Leurs clients sont soupçonnés d'avoir été recrutés sur internet par un retraité mazanais qui droguait sa femme, la soumettait sexuellement à des inconnus et filmait les viols. L'enquête a démarré à l'automne 2020 et 42 hommes sont aujourd'hui mis en examen et écroués dans cette affaire.

"Ça devient très compliqué au bout de plusieurs mois d'incarcération, jusqu'à à sept ou huit mois, déplore l'avocat orangeois Émile-Henri Biscarrat. Beaucoup n'ont pas de casier judiciaire, n'ont jamais fait parler d'eux. Et le déroulement des faits diffèrent d'un cas à un autre, ce qui nous laisse penser que ce coup de filet global mériterait d'être beaucoup plus affiné."

Pour lui, il y a dans cette affaire une confusion du droit et de la morale. "La morale consiste à dire que ces relations sont manifestement en dehors de ce que l'on peut concevoir habituellement, avance Maître Émile-Henri Biscarrat. Mais la seule question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir si ces personnes mises en examen avaient conscience ou pas de la situation de cette personne. Mon propre client est venu la veille des faits, a été présenté à la victime, ce qui a participé à la confiance qu'il avait en ce couple. Cet exemple montre que chaque cas est particulier."

Les avocats de certains des suspects placés en détention provision provisoire réclament aujourd'hui leur remise en liberté ainsi que des confrontations dans cette affaire.