Plusieurs bagarres éclatent dans différents cinémas en France lors de la projection du film "Creed III"

Que se passe-t-il dans les cinémas français ? Une trentaine de débordements ont eu lieu dans des cinémas français en marge de projections du film de boxe "Creed III", selon la Fédération nationale du cinéma français. Des bagarres ont ainsi éclaté à Saint-Etienne dans la Loire, à Thionville en Moselle ou encore à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Trois personnes ont été interpellées.

ⓘ Publicité

Samedi après-midi, à l'intérieur d'une des salles du Mégarama, 300 personnes regardent le film lorsqu'une bagarre éclate, raconte France Bleu Saint-Étienne Loire . La rixe se généralise. Un agent de sécurité du cinéma est blessé à la tête par des jets de cannettes et de bouteilles. Lorsque la police intervient, la salle a déjà été évacuée par les employés et les forces de l'ordre ne sont pas en capacité de savoir qui a et n'a pas participé à la bagarre générale. Il n'y a pas eu de dégradations et le gérant de la salle ne souhaite pas porter plainte. La police n'interpelle personne mais effectue une vingtaine de contrôles d'identité.

Samedi soir, au Kinépolis de Thionville, où est diffusé le même film, une autre bagarre géante éclate, "dans le hall avant de se poursuivre sur le parking", précise le procureur de Thionville. La police, intervenue sur place, évacue les 500 spectateurs et interpelle une personne mineure, placée en garde à vue. Il n'y a pas de blessé ni de dépôt de plainte. La personne mineure interpellée est libérée.

En fin de soirée, cette fois au Métropolis de Charleville-Mézières, une centaine de personnes est évacuée du cinéma pendant la projection du film, là encore à cause d'une bagarre dans la salle, impliquant une cinquantaine d'individus. Les policiers ont recours à plusieurs grenades lacrymogènes pour les disperser. Si la rixe n'a fait aucun blessé et aucune dégradation, deux personnes ont été placées en garde à vue.

Philippe Baud, gérant de Cinémonde, a lui décidé d'arrêter les projections du film "Creed III" au cinéma "Studio 6" d'Annemasse. Sans aller jusqu'à des "bagarres", il explique à franceinfo qu'il y a eu "trop de problèmes en séance".

D'autres bagarres ont déjà éclaté dans plusieurs cinémas parisiens depuis le 1er mars.