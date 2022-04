Plusieurs blessés à New York après des tirs dans le métro

Au moins 13 personnes ont été blessées après des tirs dans le métro de New York ce mardi, dans l'arrondissement de Brooklyn, selon les pompiers locaux. Des "engins explosifs non déclenchés" auraient été retrouvés.

Des tirs dans le métro de New York, dans l'arrondissement de Brooklyn, ont fait au moins 13 blessés ce mardi, indique un porte-parole des pompiers à l'AFP. Un important dispositif de sécurité a été mis en place au niveau de la 36e rue et de la 4e avenue de Brooklyn, où se sont produit les faits. Au moins cinq personnes ont été blessées par balles, selon un correspondant de franceinfo sur place.

"A 8h27, la police a reçu un appel d'urgence par une personne qui a été touchée par balle, dans le métro" à Brooklyn, avait confirmé un peu plus tôt à une porte-parole de la police de New York, qui a demandé au public d'éviter la zone. Selon les pompiers, des "engins explosifs non déclenchés" ont été retrouvés, mais la police précise ensuite qu'il n'y aurait pas "d'engins explosifs opérables à l'heure actuelle".

Un homme recherché

Un homme est recherché par la police new yorkaise, détaille le journaliste de franceinfo. Il porte un costume d'ouvrier et un masque à gaz. La gouverneure démocrate de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a indiqué qu'elle suivait la situation et était tenue au courant de l'enquête sur l'événement.