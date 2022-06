Deux accidents de la circulation se sont produits ce mercredi après-midi à Château-Gontier-sur-Mayenne et à Argentré. Les pompiers ont secouru cinq personnes, toutes légèrement blessées.

Plusieurs blessés après des accidents de la route à Château-Gontier-sur-Mayenne et à Argentré

En moins d'une demi-heure, les pompiers du SDIS-53 ont été mobilisés, ce mercredi après-midi, sur deux accidents de la route. Le premier, à 16h, boulevard Victor Hugo à Château-Gontier-sur-Mayenne. Une seule voiture impliquée. L'automobiliste, âgé de 68 ans, a perdu le contrôle de son véhicule, heureusement à faible allure. Il a été légèrement blessé tout comme sa passagère de 66 ans. Tous les deux ont été transportés à l'hôpital du Haut-Anjou.

Le second accident s'est produit à 16h25 sur la route départementale 131 à Argentré en direction de Louvigné. Deux voitures sont entrées en collision. Plus de peur que de mal. Les secours ont pris en charge trois victimes, leurs blessures étant superficielles, et les ont transportées à l'hôpital de Laval.