Plusieurs blessés dans un accident de bateau sur le lac d'Annecy

Ce dimanche matin vers 1h30, une embarcation a heurté un tronc d'arbre au niveau du Roc de Chère à Talloires, en Haute-Savoie. Sur les cinq personnes à bord, deux ont été gravement blessées et trois autres plus légèrement atteintes.

Talloires, France

Un accident de bateau a fait deux blessés sur le lac d'Annecy dans la nuit de samedi à dimanche. L'embarcation a percuté un tronc d'arbre qui se trouvait dans l'eau au niveau du Roc de Chère, sur la commune de Talloires, vers 1h30.

Cinq personnes se trouvaient à bord. Deux femmes de 45 et 73 ans ont été gravement blessées. Deux hommes de 70 ans et une adolescente de 12 ans ont été plus légèrement touchés. Ils ont tous été transportés à l'hôpital d'Annecy.