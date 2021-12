Plusieurs blessés dans un immeuble effondré à Sanary

De cet immeuble élégant avec un glacier au rez de chaussée, il ne reste plus qu'un amas de gravats. Difficile de dresser un bilan précis car certains habitants sont parvenus à s'extraire eux même de l'immeuble effondré, et se sont rendus par leurs propres moyens à l'hôpital selon les pompiers. Deux hommes de 26 et 29 ans auraient été pris en charge par les secours ainsi qu'une femme. Leur état n'inspirerait pas d'inquiétude.

Les pompiers évoquent 5 personnes recherchées pour l'instant dont un couple avec un enfant de six mois qui occupaient le troisième et dernier étage. "Mais on ne sait pas s'ils étaient ou pas présents cette nuit" indique les sauveteurs.

"L'immeuble s'est complètement effondré sur lui même , comme un château de cartes" évoque un témoin sur place, laissant une montage de gravats entre deux immeubles. L'hypothèse de l'explosion au gaz sans être formellement retenue, semble être celle qui retienne l'attention des enquêteurs. Les sauveteurs ont en effet senti une forte odeur de gaz à leur arrivée.

Les deux immeubles attenant ont été évacués. Un périmètre de sécurité est en place.