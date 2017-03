Fusillade dans un lycée de Grasse : deux blessés, un lycéen interpellé

Des coups de feu ont retenti ce jeudi matin au lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes).Un élève du lycée, lourdement armé, a été interpellé. La fusillade a fait deux blessés, dont le proviseur de l'établissement.

Une fusillade s'est produite ce jeudi matin au lycée Tocqueville de Grasse. Deux personnes ont été blessées, dont le proviseur de l'établissement, selon la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, qui précise que "tous les élèves sont à l'abri".

Un élève du lycée, âgé de 17 ans, a été interpellé, armé d'un fusil, de deux armes de poing et de deux grenades, selon la police. Le suspect paraît avoir agi seul, mais d'éventuels complices sont actuellement recherchés.

Selon un témoin, "plusieurs coups de feu" auraient retenti dans le lycée. Ce commerçant, dont la boutique est située "en face" de l'établissement scolaire, raconte que "trois lycéennes sont venues se réfugier" dans son magasin. "Elles ont vu un homme entrer dans le lycée avec un fusil, qui a tiré plusieurs coups de feu. Elles étaient très choquées."

Marianna, élève au lycée Tocqueville, a raconté au micro de franceinfo avoir vu le tireur. "On a entendu 'alerte attentat'. A ce moment-là on s'est tous mis sous les tables et on attendu les policiers", a-t-elle ajouté. "Je voulais fermer les fenêtres, je me suis mise à la fenêtre pour la fermer et j'ai vu un lycéen. Il m'a regardée dans les yeux et il a tiré en l'air et j'ai fermé la fenêtre et je me suis mise sous la table".

"Il avait la rage. II m'a regardée et il est parti."

"On a bloqué la porte avec un placard pour ne pas qu'il puisse rentrer et des policiers sont venus et ont frappé à la porte, ils sont allés dans les salles où il y avait d'autres élèves et on nous a fait sortir accroupis contre le mur pour nous mettre en sécurité", a détaillé la lycéenne, qui a précisé qu'elle ne connaissait pas le tireur.

L'évacuation sécurisée des élèves est pour l'heure "quasiment terminée" , selon le ministère de l'Éducation. La ministre Najat Vallaud-Belkacem est attendue sur place. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a décidé d'écourter sa visite dans la Somme.

La préfecture des Alpes-Maritimes a demandé aux habitants de la zone de rester chez eux. Le recteur de Nice a demandé de son côté le confinement de tous les établissements scolaires de Grasse et a demandé "aux parents de ne pas s'y rendre", assurant que "les élèves (sont) en sécurité".

Une cellule de crise a été installée et un numéro d'urgence mis en place pour les proches et les familles.

La fusillade a entraîné le déclenchement d'une alerte attentat SAIP (système d'alerte et d'information des populations en cas de crise), avec ce message : "Lycée Alexis de Tocqueville, alerte attentat. Intervention en cours des forces de l'ordre et de secours. Abritez-vous. Ne vous exposez pas".