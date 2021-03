Plusieurs blessés graves cette nuit en Isère

Les pompiers de l'Isère ont effectué plusieurs interventions avec des blessés graves dans la nuit de ce samedi 27 au dimanche 28 mars. Il y a déjà deux accidents de la circulation.

A Froissard, près de La Mure, vers 21h, une voiture fait une sortie de route et termine sa course dans un champs après des tonneaux. Un homme de 28 ans est éjecté. Il a été conduit par le SMUR et les pompiers dans un état sérieux au CHU de Grenoble. Un homme de 32 ans est lui plus légèrement blessé et est également hospitalisé.

Peu avant 5h, à Ville-sous-Anjou, là une voiture a percuté la souche d'un arbre. Une jeune femme de 16 ans a dû être conduite en urgence absolue à Lyon-sud, quand un garçon de 18 ans a été transporté à l'hôpital de Vienne.

Par ailleurs, vers 23h à Echirolles, rue de Provence, les pompiers sont intervenus pour un homme de 37 ans, dans un état grave après une chute dans un escalier extérieur. C'était après une poursuite avec la police. Il a été conduit par le SMUR et les pompiers au service de déchocage du CHU.