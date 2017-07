Plusieurs blessés parmi les spectateurs lors du feu d'artifice de Valence

Deux fusées ont dévié de leur trajectoire, ce vendredi soir et ont touché la foule, venue assister au spectacle. Une dizaine de personnes ont été légèrement blessées.

Alors que le feu d'artifice du 14 juillet, tiré depuis le parc Jouvet à Valence, touche à sa fin, un incident se produit.

Lors du bouquet final, deux fusées dévient de leur trajectoire. Au lieu de s’élever dans les airs, elles filent tout droit vers le boulevard Gambetta, ce boulevard qui part du pont Mistral et remonte vers le centre de Valence.

Des spectateurs s'étaient installés là, et onze d'entre eux sont touchés par les retombées des fusées. Parmi eux plusieurs enfants. Le plus jeune est une petite fille de 24 mois. Deux autres enfants, une fillette de 7 ans et un garçon de 9 ans sont aussi légèrement blessés.

Blessures légères

Ils sont conduits à l'hôpital. Tous souffrent de brûlures légères. Un adolescent de 15 ans a été plus sérieusement blessé, touché à l’œil.

Une enquête est ouverte pour blessure involontaire.

L'artificier travaille pour la ville de Valence depuis quatre ans, et jusque là, il n'y a jamais eu de problème. La société met en cause la qualité de fabrication des fusées.