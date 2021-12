Plusieurs braquages à main armée en pleine nuit dans des hôtels de la métropole bordelaise

Plusieurs clients d'hôtels à Lormont et Eysines se sont fait réveiller, menacer et frapper par des voleurs dans la nuit de mercredi à jeudi, indique le journal Sud Ouest. Des coups de feu ont même été tirés. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Bordeaux.

À chaque fois le même mode opératoire : des voleurs font irruption dans des hôtels non gardés et surprennent des clients dans leur sommeil. Au moins trois braquages à main armée se sont produits dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 décembre à Lormont et Eysines, indique le journal Sud Ouest ce vendredi. Les individus, armés et cagoulés, ont choisi à chaque fois des établissements non surveillés par un réceptionniste.

Les malfaiteurs en fuite

D'abord à Lormont, où les malfaiteurs se font passer pour des agents de sécurité. L'homme qui leur ouvre est menacé par un fusil, reçoit un coup de crosse et est forcé à remettre sa carte bancaire et son code confidentiel. Un coup de fusil est même tiré. Le scénario se répète avec deux autres victimes dans deux hôtels d'Eysines. Dans le premier, une femme est menacée de mort, elle reçoit à son tour un coup de crosse et finit par donner à ses agresseurs de l'argent, son sac à main et son téléphone portable.

Les trois victimes, blessées et choquées, ont été hospitalisées. Les malfaiteurs, eux, courent toujours. L'enquête a été confiée à la police judiciaire bordelaise.