Plusieurs cambriolages à La Baule et Saint-Nazaire, la police lance un appel à la vigilance

Trois pavillons et une entreprise ont été cambriolés à La Baule et Saint-Nazaire, ce jeudi indique une source policière. Image d'illustration.

Quatre cambriolages en moins de 24 heures. Alors que débute, ce jeudi, le pont de l'Ascension, trois pavillons ont été visités à Saint-Nazaire. Les locaux d'une société bauloise ont également été victimes de malfaiteurs. Suffisant pour inciter les forces de l'ordre à lancer un appel aux particuliers et aux entreprises, d'autant que la saison estivale se profile.

Gare aux faux agents

Dans les heures qui ont suivi ces cambriolages, la police nationale a diffusé un appel à la vigilance. "Nous invitons les gens à vérifier que tout est correctement fermé au niveau de leur logement, fenêtres et baies par exemple, lorsqu'ils le quittent même juste quelques instants, à rester prudents en cas de visite de personnes susceptibles de se faire passer pour des faux agents : EDF, compagnie des eaux, police, faux livreurs, etc., détaillent les autorités. Et surtout, ne pas hésiter à contacter le 17 lorsque des individus suspects sont repérés autour des habitations."