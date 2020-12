Plusieurs cambriolages dans le centre Manche résolus par la Gendarmerie

C'est une enquête de plusieurs mois qui a débouché le 23 décembre dernier, sur l'interpellation de trois individus suspectés d'être à l'origine d'une vingtaine de vols avec effraction commis principalement dans des résidences secondaires et principales du centre Manche.

Plusieurs objets volés saisis lors des perquisitions

Agés de 21, 26 et 34 ans, les trois protagonistes de cette affaire, deux hommes et une femme, ont été interpellés dans la matinée à leurs domiciles, sur les communes de Villedieu-les-Poëles et Sainte-Cécile. L'opération a été menée par les gendarmes de la compagnie de Saint-Lô en coopération avec la Brigade des Recherches de Coutances et les gendarmes de Brehal. Lors des perquisitions qui ont suivi, les enquêteurs ont saisi de nombreux outillages et matériaux issus de vols perpétrés depuis le mois de septembre.

Placés en garde à vue, les trois individus ont reconnu la plupart des faits. Les 2 hommes seront prochainement convoqués devant le tribunal judiciaire de Coutances.