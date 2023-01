Plusieurs carcasses de voitures sorties de la Durance

C'est une véritable pêche miraculeuse pour les gendarmes de la compagnie de Pertuis. Avec l'aide d'enquêteurs subaquatiques de la brigade nautique de Martigues, ils ont ressorti 17 carcasses de véhicules de la Durance dont 16 étaient volées. De belles découvertes au terme de deux journées d'opérations : une en décembre, une au milieu du mois de janvier. Cela permettra de faire avancer un certain nombre d'enquêtes puisque les gendarmes vont s'atteler à un long travail d'investigations judicaires.

ⓘ Publicité

Ils devront identifier le ou les propriétaire des véhicules et retrouver trace de leur plainte. Cela permettra de cartographier le lieu du vol et donc potentiellement de mettre en lumière une ou plusieurs équipes de voleurs sur différents secteurs autour de Pertuis voire dans un secteur plus large. D'autant qu'il reste au moins deux véhicules au fond de la Durance. Ils n'étaient pas possible de les extraire immédiatement en raison des difficultés d'accès.