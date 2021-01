Plusieurs centaines d'habitants de Tulle privés d'eau ce samedi matin, la mairie ouvre une cellule de crise

L'eau ne coule plus au robinet, ce samedi matin, dans 3 quartiers de Tulle : les quartiers de Virevialle, de Baticoop et de Saquet. Une importante panne, probablement une grosse fuite, touche le réseau mais n'a pas encore pu être identifiée par le syndicat du Puy des Fourches qui gère le réseau d'eau potable en délégation de service public.

La coupure risque de durer une grande partie de la journée et le nombre d'habitants impactés est très important, sans être évalué en détail pour l'instant.

"La situation risque de durer, la mairie de Tulle a donc déclenché une gestion de crise" précise le directeur général des services de la ville de Tulle Thomas Jacquelin. Une distribution d'eau potable est organisée ce samedi matin à la maison de quartier de Virevialle et la ville met des sanitaires et des douches à disposition de la population au centre culturel et sportif. Des agents de la municipalité vont également à la rencontre des personnes les plus vulnérables dans les quartiers concernés.