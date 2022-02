Plusieurs centaines de mètres de câble téléphonique volés à Lourdoueix-Saint-Pierre

Des habitants de Lourdoueix-Saint-Pierre se sont réveillés ce 15 février sans téléphone ni internet. En cause : le vol de 500 mètres de câble téléphonique dans la nuit, le long de la départemental 6 en direction d'Aigurande. "C'est la cinquième ou sixième fois que ça se passe en moins de deux ans", affirme Guy. Cet habitant du hameau Les Signolles a constaté le vol ce mardi matin et prévenu la gendarmerie.

"Quand je me suis réveillé sans internet ni téléphone, je me suis douté de ce qu'il s'était passé. Donc je suis allé voir sur place", le long de la D6, "et j'ai vu que le fil avait encore été volé", explique Guy, qui estime que la solution pour endiguer le phénomène serait "d'enterrer" le câble. Il estime le nombre d'habitants touchés par la panne de téléphone à "50 ou 60 personnes", et qu'il faudra "deux à trois jours" pour la réparer.

Une enquête, confiée à la communauté de brigades de Châtelus-Malvaleix, a été ouverte pour "vol de métaux" au préjudice de l'opérateur Orange.