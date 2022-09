Plusieurs centaines de migrants évacués d'un bâtiment désaffecté à Gentilly

Dans la nuit de samedi à dimanche, environ 300 personnes immigrées et sans-abri sont entrées dans un bâtiment abandonné sur la commune de Gentilly, pour s'y installer. Ce dimanche 4 septembre après-midi, toutes ont été évacuées par la police, certaines accueillies dans des gymnases alentours.

"Réquisition citoyenne"

Le bâtiment de 8.000 mètres carrés, désaffecté, était surveillé par un gardien qui n'a pu empêcher les migrants d'y entrer. L'association United Migrants qui soutenait ces réfugiés, indique qu'ils ont effectué une "réquisition citoyenne" de cet endroit "voué à la destruction", précisant que ces personnes avaient "déjà épuisé les solutions temporaires de logement".

Afin d'éviter de dormir une énième fois à la rue avec tous les dangers et difficultés que cela entraîne, elles ont décidé d'occuper ce lieu

Dans l'après-midi, les forces de l'ordre sont arrivées sur place et ont d'abord stoppé les entrées puis demandé aux personnes installées de sortir, ce qu'elles ont d'abord refusé. La préfecture du Val-de-Marne indique qu'une centaine d'entre elles se sont réunies dans le hall "tandis qu'une quarantaine se sont retranchées sur le toit terrasse". Tous les migrants ont finalement été évacués dans l'après-midi, trois gymnases de Gentilly, Arcueil et Cachan ont été réquisitionnés pour accueillir les plus vulnérables.

Trois responsables de United Migrants interpellé

Selon la préfecture, des dégradations ont été commises lors de l'entrée dans les lieux. Trois responsables de United Migrants ont été interpellés et placés en garde à vue pour "dégradation en réunion" ; ils en sont sortis ce dimanche soir vers 20h30.

Dans un communiqué, la préfecture explique que "la constitution de ce squat était illégale" et qu'en outre, le bâtiment n'était pas propice à l'accueil de personnes sans abris, du fait notamment du manque d'électricité.