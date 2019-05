VIDEO : Plusieurs centaines de militants de la CGT devant le commissariat d'Aix-en-Provence pour soutenir leur leader

Aix-en-Provence, France

Ils l'ont attendu pendant prés de trois heures devant l’hôtel de police d'Aix-en-Provence. En chasuble rouge, des militants de la CGT ont manifesté ce mardi matin contre la convocation du secrétaire départemental. Olivier Mateu a été entendu par des policiers au sujet de la plainte du député LREM Mohamed Laqhila pour injures à caractère racial. Lors d'une manifestation, le patron de la CGT 13 avait entonné un chant pour interpeller le parlementaire : "Momo Laqhila, oh tête de rat, on est venu chez toi...". A sa sortie du commissariat, Olivier Mateu a reconnu "un terme malheureux" prononcé selon lui alors que le député avait réclamé la dissolution de la CGT des Bouches du Rhône.

Dans une lettre ouverte adressée à la fin du mois d'avril au secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, Mohamed Laqhila a dénoncé ces propos."Lorsque l’on me compare à un rongeur, on ne m’injurie pas simplement, on renie ma qualité d’être humain, écrit-t-il. C’est l’instrument privilégié de nos heures les plus sombres, l’outil de justification de l’injustifiable".

A Aix-en-Provence, les militants de la CGT ont terminé leur manifestation de ce mardi matin en défilant jusqu'à la sous préfecture. Ils se sont donné rendez-vous à Marseille pour la manifestation du jeudi 9 mai.