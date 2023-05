Plusieurs centaines de passagers bloqués à la gare TGV de Nîmes-Pont-du-Gard à cause d'un bagage abandonné

Leur week-end a certainement été gâché par cet incident. Plusieurs centaines de voyageurs ont passé une partie de la nuit de samedi à dimanche sur le parking de la gare TGV de Nîmes-Pont-du-Gard. Elle a été évacuée vers 20h après la découverte d'un bagage abandonné. Tous les passagers qui se trouvaient dans le TGV en direction de Paris ont été priés de descendre et de s'éloigner de la gare. Une attente qui a duré des heures, le temps de faire venir les démineurs et la brigade cynophile. La Croix-Rouge a également été dépêchée sur place pour distribuer des bouteilles d'eau et des couvertures de survie, en raison de la température qui ne dépassait pas les 14 degrés. Selon la SNCF**, les passagers sont arrivés à Paris, ce dimanche matin, aux environs de 7h.** De nombreux véhicules de secours sont restés sur place toute la nuit.

