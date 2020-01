Plusieurs centaines de personnes manifestent à Montpellier pour demander justice pour Sarah Halimi

Montpellier, France

La marche silencieuse de Montpellier a réuni plus de 200 personnes ce dimanche dont des élus du département. À l'initiative du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) de l'Hérault, elles demandaient justice pour Sarah Halimi, une sexagénaire juive battue puis puis défenestrée en avril 2017 à Paris par Kobili Traoré son voisin de 27 ans à l'époque. Ce dernier a été reconnu pénalement irresponsable en décembre dernier par la cour d'appel car en proie à une bouffée délirante possiblement déclenchée par la prise de cannabis au moment des faits. C'est cette dernière décision qui révolte les manifestants.

" Nous voulons un procès aux assises pour rendre justice à Sarah Halimi "

Pierre-Hubert est dans les premiers rangs de la marche silencieuse, une pancarte à l'effigie de Sarah Halimi dans les mains : " c'est important d'être là, pour le passé de ma communauté, la communauté juive et surtout pour l'avenir, savoir ce qui sera fait face à des actes lâches comme celui-ci. La justice n'est pas rendue tant qu'on ne reconnaît pas la culpabilité de celui qui a commis l'acte odieux de défenestrer une femme parce qu'elle était juive et parce qu'il voulait assouvir sa haine ".

Les manifestants ont descendu la rue Foch pour passer et s'arrêter devant le palais de justice et la préfecture. © Radio France - Marina Guibert

La justice c'est donc le maître-mot de ce rassemblement de Montpellier. Les manifestants demandent surtout que le pourvoi en cassation de la famille de Sarah Halimi soit accepté ce qui casserait la décision de la cour d'appel de déclarer Kobili Traoré irresponsable pénalement. C'est notamment le cas de Jean-Luc Bonnet, président de la Licra de l'Hérault :"nous voulons un procès aux assises pour rendre justice à Sarah Halimi et surtout pour répondre à trois questions : pourquoi les policiers n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir alors qu'ils étaient au bas de l'immeuble, pourquoi pendant longtemps la justice n'a pas voulu admettre le caractère antisémite et pourquoi Kabili Traoré a-t-il été déclaré irresponsable pénalement alors que la prise de drogue est normalement une circonstance aggravante ".

" Cette décision est un blanc-seing pour tous les tueurs "

Le parcours de la manifestation montpelliéraine lui-même n'a pas été laissé au hasard. Il est passé, et s'est arrêté, devant le palais de justice, la préfecture puis le commissariat de police de la place de la Comédie. Autant de " lieux symboliques pour mettre en lumière le problème de fond de la justice " explique Perla Danan, la présidente du Crif de l'Hérault, co-organisateur de la marche. Elle craint que la décision de déclarer Kobili Traoré irresponsable pénalement aille plus loin que la seule affaire Sarah Halimi : "c'est un blanc-seing pour tous les tueurs qui vont se dire qu'ils n'ont qu'à consommer un peu de cannabis avant d'aller tuer quelqu'un et ils ne seront pas inquiétés car déclarés irresponsables pénalement. C'est gravissime et absolument insupportable ".

Le rassemblement s'est fini sur la place de la Comédie, " le coeur battant de Montpellier " selon Perla Danan " pour symboliser que tous les français sont concernés par cette décision " © Radio France - Marina Guibert

D'autres manifestations pour demander justice pour Sarah Halimi ont eu lieu ce dimanche un peu partout en France, notamment sur la place de la République à Paris.