Plusieurs centaines de personnes pour la marche blanche en hommage à Abdelkader

Plus de 500 personnes se sont réunies à Nîmes pour un hommage à Abdelkader, ce jeune tué dans une fusillade lundi dernier au Mas de Mingue.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche après-midi au Mas De Mingue, à Nîmes, pour rendre un dernier hommage à un jeune du quartier décédé il y a tout juste une semaine, dans une fusillade vers 19h. Abdelkader, qui n'avait que 17 ans, est décrit comme "très gentil" par sa belle-mère. Les papas et mamans rencontrés sur place demandent "plus de sécurité et de structures" pour éviter que leurs enfants ne traînent dehors.

