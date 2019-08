Plusieurs centaines de personnes rassemblées en hommage à Steve à Lille

Lille, France

Quelques ballons blancs dans les mains. Des bougies. Des pancartes. Deux à trois cent personnes ont rendu hommage à Steve vendredi 2 août place de la République à Lille. D'abord par une série de prises de parole au mégaphone par des gens de l'assistance, parfois ponctuées de slogans : "Castaner assassin", ou "Tout le monde déteste la police!".

Puis la marche s'est élancée, ouverte par des banderoles dénonçant les violences policières. "On sait qui a tué Steve, Zineb, Henri, Selom, Matisse, Lahoucine, Hakim, Adama" pouvait-on lire en tête de cortège. Les manifestants taclent le rapport de la police des police, qui disculpe l'action policière le soir de la fête de la musique à Nantes. Steve Maïa Caniço a disparu ce soir-là après une charge de la police. Son corps a été retrouvé plus d'un mois et demi plus tard, dans la Loire.

D'autres rassemblements sont prévus dans la région durant le weekend. Vendredi 2 août à 20 heures à Maubeuge, et samedi 3 août à 11 heures à Dunkerque et 14 heures à Calais.

La Préfecture du Nord ne communique pas de chiffres sur la mobilisation.