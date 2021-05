Plusieurs centaines de personnes rassemblées pour rendre hommage à Marjorie, adolescente tuée à Ivry-sur-Seine

T-shirts, banderoles et roses jaunes sur le dos et dans les mains, famille et amis de Marjorie se sont rassemblés ce samedi 22 mai à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour rendre hommage à cette adolescente de 17 tuée à coups de couteau il y a une semaine. Une "marche jaune", couleur préférée de la jeune fille, a été organisée dans la commune et a réuni plusieurs centaines de personnes, des proches mais aussi des habitants et des anonymes, inquiets pour leurs propres enfants après ce drame. Dans cette affaire, un adolescent de 14 ans a été mis en examen pour meurtre.

"Ma fille a été tuée. Pourquoi ?"

En tête de cortège, la mère et les frères et sœurs de Marjorie ont déployé une grande banderole "Marjorie, tu seras toujours dans nos cœurs". Puis, au pied des tours du quartier Pierre-et-Marie-Curie, la famille a exprimé au micro sa peine et son incompréhension.

La famille a aussi souhaité faire passer un message de prévention : "Nous sommes dans une peine infinie aujourd’hui mais nous pensons aux autres, qui restent en vie, et qui prolongent l’existence de notre sœur", a déclaré Cynthia, l'une des sœurs de Marjorie. "Nous pensons à tous les enfants, dont la vie est précieuse, alors nous devons être dans une démarche de prévention. Il ne faut plus qu’il y ait d’autres familles endeuillées", a-t-elle poursuivi, appelant à "agir à tous les niveaux, dans les familles, les collèges, les lycées." Odile, la maman a aussi demandé aux parents de veiller sur leurs enfants : "Occupez-vous de vos enfants, ce n’est ni à l’éducation ni à la justice de s’occuper de vos enfants. La racine c’est d’abord à la maison."