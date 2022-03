Plusieurs centaines de personnes réunies à Biarritz pour la paix en Ukraine

Si la manifestation qui s'est tenue ce dimanche sur la Grande Plage de Biarritz était baptisée "We are one people", en anglais, c'était parfaitement volontaire : le but était de pouvoir réunir le plus de monde possible, pour passer des messages pacifistes par-delà les langues et les nationalités. Et de fait, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées, en jaune et bleu, pour manifester pour la paix en Ukraine. Principal message de cette mobilisation : "Seul tu es une goutte dans l'océan, ensemble nous sommes l'océan", lu sur l'estrade montée sur le sable en plusieurs langues, ukrainien, basque, russe, anglais, espagnol,...

Appel à la solidarité pour les personnes âgées restées en Ukraine

L'objectif des organisateurs était de manifester pour la paix, pas contre quelque chose ou quelqu'un. "On n'a pas besoin de rappeler ce qui se passe en Ukraine", explique Franck Lacaze, "parce que les chaînes de télé s'en chargent lourdement. On est là avant tout pour véhiculer un message de paix et d'unité".

La mobilisation a aussi été l'occasion pour les associations de renouveler l'appel à la solidarité. "Les Ukrainiens ont besoin de médicaments, de couches pour adultes, des fauteuils roulants", détaille Ludmila, de l'association Dobro Enfance, "parce que malheureusement les personnes âgées ne partent pas. Elles ne veulent pas quitter leur pays et elles ont vraiment besoin d'aide." Un bus de cette association part toutes les semaines de Biarritz en direction de l'Ukraine. Les dons sont à déposer à l'église orthodoxe de Biarritz.