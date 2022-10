Plusieurs chasseurs de Dordogne verbalisés lors d'une opération de contrôle des gendarmes

Les gendarmes et l'Office français de la biodiversité ont verbalisé plusieurs chasseurs.

La chasse est ouverte depuis maintenant un mois en Dordogne, et les gendarmes et l'Office français de la biodiversité mènent des contrôles aléatoires le weekend pour vérifier que les amateurs s'adonnent à leur passion dans le strict respect de la réglementation. Samedi 8 octobre, trois équipes de chasse ont été contrôlées sur le secteur de Beaumontois-en-Périgord.

Chevrotine et téléphone

Sur une vingtaine de chasseurs et une cabane contrôlées, les forces de l'ordre ont relevé trois infractions. Un des chasseurs a été verbalisé pour "pratique de la chasse avec une arme de tir sur les routes", il était sur la chaussée d'une route, ce qui est interdit par la loi. Dans le coffre de voiture d'un autre, les gendarmes ont trouvé de la chevrotine, une munition à grenaille de plomb interdite pour la chasse en Dordogne. Un troisième a été repéré en train de téléphoner au volant pendant la chasse.

Averti pour avoir utilisé son GPS pour localiser les chiens

Les gendarmes ont aussi donné un avertissement à un chasseur qui a utilisé son GPS pour localiser ses chiens pendant la chasse, ce qui est interdit et puni théoriquement de 1500 euros d'amende. "Ensemble œuvrons à l’exercice d’une pratique de la chasse dans des conditions de sécurité optimales pour les chasseurs et les non chasseurs", rappellent les gendarmes.