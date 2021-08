Plusieurs chats empoisonnés à Bruay, la mairie appelle les propriétaires à la vigilance

Qui en veut aux chats de Bruay-la-Buissière ? Depuis plusieurs semaines dans certains quartier de cette ville du bassin minier, de nombreux chats ont été retrouvés morts, empoisonnés. Aline et son fils Guillaume en ont fait les frais. "Un jour j'ai retrouvé un de mes chats empoisonné près de la porte, et trois jours plus tard un deuxième dans le même état", raconte Aline, propriétaire de quatre chats, devant la porte de sa maison en centre-ville. "Ils étaient les yeux ouverts, je n'ai même pas eu le temps de les emmener chez le vétérinaire". À chaque fois, le même scénario, elle retrouve à côté des corps des croquettes mélangées à des cachets, laissant peu de doute sur l'origine de la mort. Cette fois-là, deux autres chats ont pu être sauvés de justesse.

Des cachets ont été retrouvés, mélangés à des croquettes aux abords des corps des chats. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Fin juillet déjà, dans un autre quartier de la ville, d'autres bêtes avaient subi le même sort. Alors les habitants n'osent plus laisser sortir leurs animaux. "J'ai quatre chats, ils veulent sortir mais je les empêche", raconte un brin énervée Cindy, un chaton dans les bras. "Je ne comprends même pas comment on peut s'en prendre à des chats !" ajoute-t-elle.

Les auteurs difficiles à retrouver

Ces actes de malveillance et de torture répétés interpellent la mairie, qui tente d'endiguer le phénomène. "A chaque fois, on signale à la mairie, à la police municipales et on appelle les habitants à la vigilance", explique Chantal Carouge, conseillère municipale en charge de la protection animale.

On essaye de mener les enquêtes, c'est très difficile de retrouver les auteurs, mais on alerte car si on les retrouve, on peut les sanctionner - Chantal Carouge, conseillère municipale en charge de la protection animale

La mairie appelle donc les habitants à être vigilants et à signaler tout acte similaire s'ils en sont témoins.

Les chats errants, l'origine du mal ?

Impossible donc de savoir pour le moment qui sont les auteurs de ces actes, mais pour Magali Turbé, présidente de l'association bruaysienne Félins pour l'autre, il peut y avoir un lien avec la recrudescence des chats errants dans la ville. "Les gens en ont marre de voir des chats venir dans leur jardin, je reçois 300 appels par semaine, de personnes qui se plaignent ou qui veulent abandonner des chats", raconte-t-elle. "Quelqu'un m'a déjà dit qu'il allait acheter une carabine et tirer directement sur les chats, je comprends leur colère mais ce n'est pas si simple, ça prend du temps", poursuit-elle.

Cette question des chats errants est très prégnante à Bruay. La ville tente de la contenir avec des campagnes de stérilisation prévue avec des associations. "Beaucoup d'immeubles se vident, les chats sont laissés là et ne sont pas stérilisés, donc ils font plein de petits et c'est un cercle vicieux. S'il y a surpopulation, les chats deviennent nuisibles et on s'en prend à eux", explique Chantal Carouge. Avec parfois des victimes collatérales comme ça a pu être le cas pour les chats d'Aline et et de Guillaume.