Plusieurs clients évacués après un incendie dans un hôtel de Saint-Junien

La nuit a été agitée pour les clients de l'hôtel-restaurant le Bœuf Rouge à Saint-Junien. Un incendie s'est déclaré vers 4h ce samedi matin dans la partie buanderie. L'alerte a été donnée par le veilleur de nuit.

Les 12 clients et les 2employés de l'établissement, situé en centre ville en face du champs de foire, ont été évacués vers un bar à proximité et pris en charge par la mairie, qui leur a offert des boissons chaudes. Personne n'a été blessé.

Accompagnés des gendarmes et des pompiers, les clients vont pouvoir récupérer leurs affaires et leur voiture dans la matinée. Ceux qui veulent rester à Saint-Junien seront relogés par la mairie précise la sous-préfète de Bellac et de Rochechouart. Pascale Rodrigo qui était sur place aux côtés du maire de Saint-Junien, de l'un de ses adjoints et du Colonel Machingorena, directeur du Sdis de la Haute-Vienne.

Gros moyens engagés

Rapidement sur place, les sapeurs pompiers venus notamment des centres de secours de Saint-Junien, Rochechouart, Limoges et Bellac, ont engagé d'importants moyens, avec la mobilisation d'une soixantaine d'hommes, trois fourgons incendie et deux grandes échelles. En milieu de matinée, il restait encore des points chauds à surveiller et le dispositif, avec un poste de commandement, restera en place au moins jusqu'à midi précisent les pompiers.

En ce samedi matin, jour de marché, le parking du champs de foire, où sont installés une partie des camions de pompiers, reste accessible dans sa très grande majorité. Le périmètre de sécurité est toujours en place et la circulation est quelque peu perturbée, mais le marché reste accessible.

Une enquête est en cours pour déterminer l'origine précise de l'incendie.