Plusieurs communes du Boulonnais touchées par des inondations après de violents orages

De violents orages se sont déclenchés ce lundi 20 septembre, très tôt, sur la côte d'Opale. Les communes de Wimille et de Wimereux ont été particulièrement touchées, avec plusieurs zones inondées.

Plus d'un mois de pluie est tombé en seulement quelques heures sur les communes de Wimille et Wimereux, dans le Boulonnais. Plusieurs zones ont été inondées. La départementale 940 entre Wimereux et Boulogne a été coupée une partie de la journée pour nettoyage, avant de rouvrir ce lundi après-midi. L'eau a également gagné l'autoroute A16, avec des accumulations d'eau par endroits qui ont poussés certains véhicules à s'arrêter, sans pour autant causer d'accident.

A Wimille, c'est la zone du collège Pilâtre de Rozier qui a été particulièrement touchée. Le Carrefour Market attenant a dû fermer ses portes, mais l'établissement scolaire est resté ouvert.

Des orages difficiles à anticiper

Selon Agate Météo, les orages se sont déclenchés vers 1h30 sur Boulogne-sur-Mer, avant de gagner Wimereux vers 2h et Wimille vers 4h. Ce n'est que vers 6h30 que les orages se sont décalés sur la Manche. "Ces orages violents nous surprennent tant par leurs fortes précipitations que par la difficulté à les prévoir et les annoncer même quelques heures avant qu'ils éclatent", précise le service météorologique.

En tout, les pompiers sont intervenus 32 fois dans la nuit et la matinée, principalement chez des particuliers.