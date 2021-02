Plusieurs contrôles anti-stupéfiants menés dans le Gard

57 personnes et 47 véhicules ont été contrôlés ce mardi matin dans le quartier des Escanaux à Bagnols-sur-Cèze. Cette opération de contrôle a été menée sur réquisition du Procureur de la République. Une personne a été interpellée. Elle faisait l'objet d'une fiche de recherche. Trois personnes ont été verbalisées pour non port du masque.

Des opérations similaires à Nîmes

A Nîmes, au cours d'un contrôle routier effectué dans le quartier Pissevin ce mardi après-midi, 23 véhicules et 26 personnes ont été contrôlés. Un automobiliste a été interpellé sans permis. Il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Les policiers ont également dressé trois contraventions pour défauts de contrôle technique et une contravention pour défaut de carte grise. Les policiers de la BAC eux, ont interpellé un homme qui a pris la fuite à leur vue dans le quartier du Chemin Bas d'Avignon. Il était en possession d'un sac contenant 25 doses d'herbe de cannabis, 53 pochons et 2 barrettes de résine de cannabis et 640 euros en espèces. Il a été placé en garde à vue.