Plusieurs coups de feu tirés devant un immeuble à Poitiers

La scène s'est passée mercredi soir dans le quartier de Beaulieu. Un homme a été blessé. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes.

C'est une information France Bleu Poitou. Des coups de feu ont été tirés devant un immeuble place Jean-Lebon à Poitiers peu après 19h ce mercredi soir. Deux hommes auraient attendu un habitant de la résidence devant le hall avant de tirer à "deux ou trois reprises des coups de fusil" selon le témoignage du voisinage. "Ils ont ensuite couru en direction d'une voiture et ont démarré à toute vitesse pour prendre la fuite" rapporte une habitante qui a assisté à toute la scène. "Ils ne sont pas de la résidence, je ne les connais pas" ajoute cette source.

"C'est choquant, on ne se sent plus en sécurité"

L'homme visé a été touché. Blessé par balle, il s'est rendu par ses propres moyens aux urgences du CHU de Poitiers. On ne connaissait pas ce soir la gravité exacte de sa blessure. La police scientifique a procédé aux relevés d'usage. La police de Poitiers a ouvert une enquête. "C'est choquant, on ne se sent plus en sécurité" avouait une retraitée.