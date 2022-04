Plusieurs coups de feu tirés au Havre ce mardi lors d'une opération anti-drogue

Au moins six coups de feu ont été tirés ce mardi 26 avril au matin au Havre. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une opération anti-drogue lors d'un déchargement de cocaïne. Un fourgon a réussi à s'enfuir. La scène a été filmée et circule sur les réseaux sociaux.

Des policiers ont tiré des coups de feu sur des trafiquants de cocaïne alors qu'ils prenaient la fuite ce mardi 23 avril au matin vers 10 heures au Havre, boulevard Jules Durand, sur la zone industrialo-portuaire. Il n'y a eu aucun blessé. L'enquête a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Lille. La scène a été filmée et la vidéo circule sur les réseaux sociaux.

Sur la vidéo, on voit un camion bleu foncé à l'arrêt. À l'arrière du camion, stationne un fourgon blanc de six mètres cube. On voit deux personnes qui tentent de s'en approcher et à ce moment-là, le fourgon démarre, contourne les voitures qui lui bloquent le passage et parvient à s'enfuir.

Sur la vidéo, on entend six coups

Plusieurs coups sont tirés, au moins six : sur la vidéo, on entend distinctement six coups de feu. Selon les informations de nos confrères de France Télévisions, il s'agissait d'une opération anti-drogue. Le camion bleu transportait de la cocaïne. Sur une photo qui circule également sur les réseaux sociaux, on voit l'intérieur du camion rempli de sacs de poudre blanche.

Ce camion bleu était sous surveillance policière, les trafiquants étaient en train de décharger la drogue quand la police a décidé d'intervenir. Les auteurs des coups tirés seraient donc vraisemblablement des policiers en civil. Les occupants du fourgon blanc, eux, sont toujours recherchés, le conducteur du camion est en garde à vue et les stupéfiants ont été saisis.