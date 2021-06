Plusieurs départs d'incendies à Arles sur la N572 à cause d'un camion qui a projeté des étincelles

Une vingtaine de pompiers sont mobilisés en ce moment pour éteindre plusieurs incendies le long de la N572, entre Nîmes et Salon-de-Provence à hauteur d'Arles. En cause : un poids lourd dont le pneu a éclaté et qui a continué à rouler, ce qui a projeté des étincelles.