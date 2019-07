Plusieurs départs de feu ce mercredi soir autour de Vitrolles

Depuis la fin de l'après midi, les pompiers luttent contre le feu autour de Vitrolles. De nombreuses habitations et entreprises se trouvent à proximité des flammes.

Vitrolles, France

80 sapeurs pompiers sont mobilisés ce mercredi soir entre Vitrolles et Rognac pour éteindre plusieurs incendies en bordure d'une voie ferrée. De nombreuses habitations et d'entreprises se trouvent dans ce secteur. Les pompiers recommandent par ailleurs d'éviter la zone en voiture, notamment l'autoroute A7 entre les Pennes Mirabeau et Rognac. Plusieurs bretelles ont été fermées. La circulation des trains est également interrompue.