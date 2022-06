Plusieurs départs de feu dans l'Hérault, des Canadair mobilisés

Les conditions presque caniculaires dans le Sud de la France et dans le département de l'Hérault sont propices aux incendies. Les sapeurs-pompiers avaient évoqué "un été difficile". Ce vendredi, plusieurs départs de feux ont été enregistrés dans l'Hérault, à Guzargues, Bousquet d'Orb, Poussan, Saint-Jean de la Blaquière ou encore Garrigues. Plus de 150 soldats du feu sont mobilisés dans le département, le poste de commandement de crise de Vailhauquès et le pélicandrome de Béziers ont été activés. 21 départs de feu ont été constatés par les pompiers, dans l'Hérault, ce vendredi 17 juin.

Un incendie s'est déclaré à Guzargues, là plus important que les autres. Une voiture a pris feu en bordure de la route départementale 26 avant de se propager à la garrigue. Il n'y a aucune habitation menacée. Près de 20 camions et une centaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés. Le feu a été fixé mais des équipes au sol restent sur place pour éviter toute reprise.

Les Canadair appelés en renfort à Guzargues

Plus de dix hectares de pinède brûlent, "trois canadairs sont attendus sur zone", indiquent les pompiers en fin d'après-midi. Sur Saint-Jean de la Blaquière, trois hectares de basses garrigues et de chênes blancs sont en train de brûler mais là aussi, aucune habitation n'est menacée par les flammes. Quatre groupe d'intervention, soit 16 véhicules et 60 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Les canadairs engagés sur Guzargues ont été redéployés sur Saint-Jean de Blaquière, "le flanc étant difficile d'accès par voie terrestre", indiquent les pompiers de l'Hérault ce vendredi soir.

Et puis, en début d'après-midi ce vendredi, deux hectares d'herbes et de champs de blé ont été détruits par les flammes au Bousquet d'Orb. Heureusement, le feu a été rapidement fixé par les pompiers. Deux hectares ont également brûlé à Poussan et un hectare à Garrigues.